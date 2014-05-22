В Минсоцполитики уверяют, что майские пенсии профинансированы на 90%

На выплату майских пенсий в регионы направлено 18,4 млрд грн, что составляет более 90% объема месячного финансирования, сообщили в пресс-службе Министерства социальной политики и продовольствия Украины.

По данным министерства, уже перечисленные средства почтовые отделения могут выплачивать по 23 мая включительно, а банковские учреждения – по 22 мая включительно.

Как сообщал УНИАН, всего на финансирование майских пенсий будет направлено 20,4 млрд грн. Согласно графику, все эти средства будут выплачены до 25 мая.