В Минсоцполитики уверяют, что майские пенсии профинансированы на 90%
12:26, 22 мая 2014Соцполитика
0
Уже перечисленные средства почтовые отделения могут выплачивать по 23 мая включительно, а банковские учреждения – по 22 мая.
На пенсии в регионы направили 18,4 млрд гривень
На выплату майских пенсий в регионы направлено 18,4 млрд грн, что составляет более 90% объема месячного финансирования, сообщили в пресс-службе Министерства социальной политики и продовольствия Украины.
По данным министерства, уже перечисленные средства почтовые отделения могут выплачивать по 23 мая включительно, а банковские учреждения – по 22 мая включительно.
Как сообщал УНИАН, всего на финансирование майских пенсий будет направлено 20,4 млрд грн. Согласно графику, все эти средства будут выплачены до 25 мая.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter