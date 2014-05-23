Россия готовится к мощнейшему всплеску безработицы в Крыму

Из федерального бюджета РФ для организации мероприятий по снижению уровня безработицы в Крыму и Севастополе может быть выделено 2,7 млрд руб.— соответствующие предложения на 2014 год подготовлены Минтрудом. Для жителей планируется организовать систему профессионального обучения, стажировки и временную работу. Исходя из масштабов запрашиваемой помощи, на рынке труда полуострова ожидаются потрясения большие, чем всплеск безработицы в РФ в 2009 году, пишет "Коммерсант-Россия".

С начала 2014 года в аннексированных Крыму и Севастополе уволено около 13 тыс. человек, в том числе и из-за потери предприятиями средств при закрытии банков, изменения рынков сбыта и отсутствия транспортного сообщения с РФ.

Читайте такжеВ Крыму замораживают развитие портов - без Украины нет смыслаКак следует из пояснительной записки к соответствующему законопроекту Минтруда РФ, на конец марта 2014 года уровень регистрируемой безработицы в Крыму достиг 1,61% и составляет 19,1 тыс. человек. При этом мониторинг предприятий с численностью более 20 человек показал, что из 1826 таковых рискуют закрыться 74, что оставит без работы 32 тыс. человек. Количество работников, перед которыми уже есть задолженность по зарплате, составляет 22,9 тыс. человек — ее совокупный объем достигает 255,5 млн руб. Регистрируемая безработица в Севастополе составляет 0,7% — официально не работают 1,5 тыс. человек, будут уволены в ближайшее время 2,7 тыс. человек. Уровень безработицы в Крыму и Севастополе чуть выше общероссийского - немногим выше 7%, но в силу высокой доли "тени" и специфики местной экономики, завязанной на неорганизованный туризм, волатильность этого показателя в 2014 году может быть очень высокой.

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