В Украине за два месяца уволили 25 тыс. чиновников

В Украине за два месяца из органов власти уволили порядка 25 тыс. чиновников, что составляет порядка 10% от общего количества сотрудников органов власти в стране. Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кабинета министров, об этом заявил министр Кабинета министров Украины Остап Семерак.

«Правительство за два месяца своей работы сократило порядка 25 тыс. чиновников по всей Украине. Это только 10% от тех, кто работает в органах государственной власти в целом», - цитирует пресс-служба Семерака.

Он подчеркнул, что решение о сокращении сотрудников каждый руководитель принимал исходя из обстоятельств каждого конкретного случая.

«Скажем, в Секретариате Кабмина людей увольняли на основании решения начальников подразделений. Есть те, кто работал хуже, часть ушли по политическим мотивам. Несколько моих подчиненных написали заявления об увольнении именно исходя из политических взглядов. Очевидно, им стало тут некомфортно», - отметил министр Кабмина.

Как сообщал УНИАН, одним из первых решений новоназначенного правительства Украины стало введение в стране жесткого режима экономии средств и сокращение расходов на госаппарат. В частности, министерствам и ведомствам было запрещено покупать форменную одежду, ноутбуки, автотранспорт, оплачивать мобильную связь, делать ремонты, оплачивать чартерные рейсы, создавать новые бюджетные учреждения, увеличивать численность работников, заполнять вакансии и выдавать денежные вознаграждения чиновникам. Правительство также сократило количество заместителей министра – до трех, включая первого заместителя министра. Кроме того, на каждое министерство оставили по одному дежурному автомобилю, а парк в более чем 1,5 тыс. автомобилей будет оценен и продан на аукционах под контролем общественности.

Также, Кабинет министров принял решение приостановить финансирование более 40 госпрограмм и 80 госпроектов, которые требовали бюджетного финансирования в общем объеме порядка 48 млрд грн.

В конце марта Кабмин заявил о намерении сократить число чиновников в среднем на 10%. Как ожидалось, сокращение государственных служащих составит бюджетную экономию в объеме не менее 635,5 млн грн.

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