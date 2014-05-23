В Кабмине обещают снизить цены на лекарства

Такая норма содержится в проекте постановления Кабмина «О стабилизации цен на лекарственные средства и изделия медицинского назначения», сообщила пресс-служба Министерства экономического развития и торговли.

«Проект предусматривает дифференциацию предельных торговых (розничных) надбавок в зависимости от закупочной цены на лекарственные средства и изделия медицинского назначения, что позволит снизить уровень розничных цен на эту продукцию до 17%», - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, проектом постановления также устанавливается новый порядок декларирования цен на лекарственные средства и изделия медицинского назначения, которым вводится механизм определения сравнительных (референтных) цен.

Проект также предусматривает, что задекларированная цена товара не должна превышать среднеарифметического значения его цен в стране происхождения товара, а также в Болгарии, Молдове, Польше, Словакии, Чехии, Латвии, Венгрии и Сербии.

Как сообщал УНИАН, с целью стабилизации цен на лекарства на совещании под председательством премьер-министра Украины Арсения Яценюка 11 апреля был наработан комплекс мероприятий, которые основываются на европейских инструментах регулирования цен производителей.

В частности, речь шла о внедрении европейского подхода к ценообразованию на лекарственные средства на основе использования внешних сравнительных (референтных) цен производителей лекарственных средств; сокращении количества перечней лекарственных средств, цены на которые подпадают под государственное регулирование, в интересах одного перечня; и др.

30 апреля министр здравоохранения Украины Олег Мусий заявил о намерении правительства ввести референтные цены на рецептурные препараты, что позволит установить предельный уровень цен на лекарства.

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