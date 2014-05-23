В Украине на выплату майских пенсий выделили 20,4 млрд гривень

Пенсионный фонд Украины завершил финансирование пенсионных выплат за май, направив на эти цели 20,4 млрд грн, говорится в сообщении Фонда, размещенном на правительственном портале.

«23 мая Пенсионный фонд завершил финансирование пенсионных выплат мая. Общая сумма средств, направленных на обеспечение пенсионных и других запланированных выплат, составила 20,4 млрд грн», - говорится в сообщении.

Как отмечается, ресурсное обеспечение бюджета Фонда осуществлялось за счет законодательно определенных источников.

Ранее глава Минсоцполитики Людмила Денисова отмечала, что Министерство приостановило выплату пенсий пенсионерам Славянска и Краматорска из-за угроз террористов, нападающих на работников соцсферы. По словам Денисовой, средства для выплаты пенсий есть, однако работники Министерства не могут гарантировать сохранность денег, а кроме того, существует прямая угроза жизни самим сотрудникам социальных служб.

Количество пенсионеров, получающих пенсию и денежную помощь в Украине, составляет 13,5 млн человек. Средний размер пенсии в Украине на 1 января 2014 года составлял 1 тыс. 526 грн.