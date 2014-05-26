Кабмин оптимизирует расходы на защиту населения от безработицы

Кабинет министров Украины на заседании во вторник, 27 мая, рассмотрит проект закона о внесении изменений в Закон „О занятости населения” об оптимизации расходов бюджета на социальную защиту населения от безработицы.

Об этом говорится в повестке дня заседания правительства.

Также правительство рассмотрит поекты постановлений и распоряжений - о внесении изменения в пункт 3 Порядка направления средств государственного бюджета, предназначенных для финансирования развития сети и содержания автомобильных дорог общего пользования, о подписании соглашения между Кабинетом министров Украины, правительством Литовской Республики и правительством Республики Польша о создании совместной воинской части, о передаче в 2014 году некоторых бюджетных назначений Министерству инфраструктуры и Министерству экологии и природных ресурсов и т. п.

Кроме того, Кабмин завтра рассмотрит кадровые вопросы.

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