Славянск и Краматорск из-за боевиков остались без 9,5 млн выплат по защищенным статьям

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкой облгосадминистрации, управления Госказначейства этих городов отключены от электронной связи с областным казначейством.

Так, из-за блокирования работы госучреждений сторонниками так называемой «ДНР», сумма не проведенных платежей в Славянске и Краматорске по защищенным статьям бюджета составила почти 9,5 млн грн, по социальным выплатам – более 222 тыс. грн, по непрямой зарплате – около 103 тыс. грн.

В ОГА также отметили, что начинает образовываться задолженность и в Красном Лимане. Там по защищенным статьям не обработаны платежные поручения на сумму более 1 тыс. грн, по социальным выплатам – более 4 тыс. грн.

Все остальные территориальные управления Госказначейства работают в обычном режиме, и осуществляют платежи, согласно полученных подкреплений, отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Министерство социальной политики 19-20 мая временно приостановило выплату пенсий пенсионерам Славянска и Краматорска из-за угроз террористов, нападающих на работников соцсферы, сообщила в ходе брифинга в Кабинете министров министр социальной политики Украины Людмила Денисова.

"Как только успокоится ситуация, мы восстановим финансирование. Деньги есть. Но ситуация такова, что террористы громят броневики с пенсиями", - сказала Денисова.

Она также отметила, что Славянск и Краматорск никак не финансируются. «Ни по банковским отделениям, ни через банкоматы. Ничего не работает – это война», - отметила министр.

Ранее Национальный Банк Украины и Министерство доходов и сборов приостанавливали работу территориальных управлений в Славянске и Краматорске в связи с угрозой жизни сотрудников.