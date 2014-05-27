Задолженность по заработной плате сократилась на 5%

Объем задолженности по заработной плате в Украине в мае по оперативным данным сократился на 5% и составляет 954,6 млн грн, сообщила в ходе брифинга министр социальной политики Украины Людмила Денисова.

«Задолженность зарплатам уменьшилась почти на 5%. Это по оперативным данным. И сейчас она составляет 954,6 млн грн», - сказала министр.

При этом она отметила, что тенденция к сокращению прослеживается и в показателях безработицы. «На сегодня у нас 460 тыс. зарегистрированных безработных и 368 тыс. человек получают пособие по безработице. Количество вакансий составляет 46-50 тыс. вакансий», - отметила министр.

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Как сообщал УНИАН, задолженность по выплате заработных плат в Украине в апреле снизилась на 10% и на начало мая составляла 1 млрд грн. Задолженность по заработной плате в Украине в марте увеличилась по сравнению с показателем февраля на 12,8% и составила 1,13 млрд грн. При этом уровень безработицы в апреле по сравнению с мартом не изменился и на 1 мая составлял 1,8%. В абсолютных цифрах количество безработных составило 474,7 тыс. человек, из них 375,7 тыс. получали пособие по безработице. Средний размер пособий уменьшился на 102 грн – до 1150 грн.