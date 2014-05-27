В Славянске и Краматорске задолженность по соцвыплатам превысила 100 млн гривень

Пенсионные выплаты жителям Славянска и Краматорска (Донецкая обл.), где продолжается антитеррористическая операция, не осуществляются из соображений безопасности, а объем невыплаченных пенсий вырос до 102,3 млн грн, сообщила в ходе брифинга министр социальной политики Людмила Денисова.

«Пока мы не можем обеспечить выплаты и обеспечить безопасность людей, которые осуществляют эти выплаты, – сказала она. – Объем пенсий и социальных выплат из госбюджета и бюджета Пенсионного фонда (жителям Славянска и Краматорска - УНИАН) составляет 102,3 млн грн. Эти деньги есть, но надо обеспечить безопасность людей, которые осуществляют выплаты».

При этом Денисова подчеркнула, что жители Славянска, Краматорска и других районов, где существует опасность для жизни, имеют возможность получить пенсии в других регионах. Для этого достаточно предъявить паспорт в органы социальной защиты.

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Как сообщал УНИАН, Министерство социальной политики 19-20 мая временно приостановило выплату пенсий пенсионерам Славянска и Краматорска из-за угроз террористов, нападающих на работников соцсферы. Органы казначейства и Пенсионного фонда в этих городах не работают.

