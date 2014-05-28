Эстония заняла первое место в мире по расходам на алкоголь, Россия - вторая

Россия в 2013 году заняла второе место в мире по доле потребительских расходов на алкоголь относительно всех покупок на душу населения. Об этом говорится в материалах аналитического агентства Euromonitor, передает ИТАР-ТАСС.

В 2013 году россияне потратили всего 61,5 млн долларов на алкоголь, из них почти 21,9 млн долларов на крепкие напитки, на пиво - 27,5 млн долларов и на вино - 12 млн долларов. Доля расходов на алкоголь на душу населения в России относительно всех покупок в 2013 году снизилась с 6% до 5,8% или 429 долларов по сравнению с 2012 годом.

По данным агентства, только Эстония превзошла Россию по этому показателю. В 2013 году из всех потраченных эстонцами денег 6,5% пришлось на алкоголь. Следом за Россией Euromonitor перечисляет Беларусь (5,5%), Перу (5,4%), Литву и Латвию (5,3% в обеих странах). В среднем в мире потребители потратили только 1,5% своих расходов на алкоголь.

Больше всего в мире денег на алкоголь в 2013 году потратили в Финляндии - 844 доллара на душу населения.

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Самый сильный рост расходов на алкоголь на душу населения Euromonitor зафиксировал в Гонконге.За 2013 год объем трат на алкоголь в административном районе Китая взлетел на 201% до 325 долларов.