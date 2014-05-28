Лукашенко вводит в Беларуси "крепостное право"

Президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал в ближайшее время подписать декрет, который, по сути, введет крепостное право на селе, не позволяя колхозникам и совхозникам менять сферу деятельности и переезжать в города, передает «Газета.Ru».

Соответствующий проект уже подготовлен президентской администрацией. Об этом Лукашенко сообщил накануне в ходе рабочей поездки по Минской области.

«Я ставлю жестко вопрос потому, что на столе декрет, о котором я говорил ранее. Вчера мне его положили на стол по поводу, ну, скажем прямо, «крепостного права». Мы замыкаем на губернаторов все», - сказал президент РБ.

Между тем, как пояснил эксперт НИИ экономики Беларуси, это уже не первый подобный случай в стране. По его словам, «крепостными» уже делали работников деревообрабатывающей отрасли. После посещения ОАО «Ивацевичдрев» 23 ноября 2012 года Александр Лукашенко издал декрет №9, запрещающий работникам предприятий деревообработки увольняться с этих предприятий до конца реализации инвестиционных проектов.

«Этот декрет прямо противоречил не только международному, но и белорусскому Трудовому кодексу, а также Конституции. Но ничего, все это проглотили», - заключил эксперт.

Напомним, в 1932 году в СССР были введены паспорта. Они выдавались только жителям городов, рабочих поселков. Колхозники были лишены паспортов и не могли выехать в городскую местность, за нарушение "дисциплины" могли посадить на срок до 2 лет. В 1960-е годы Хрущев разрешил выдачу паспортов крестьянам.