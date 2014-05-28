Власть обещает оперативно трудоустроить переселенцев

Министерство социальной политики Украины разработало изменения к закону о занятости населения относительно оперативного трудоустройства переселенцев из Крыма и восточных областей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минсоцполитики Украины, правительство поддержало эти изменения.

Изменения направлены на оперативное обеспечение работой граждан, которые обращаются за трудоустройством в центры занятости, в первую очередь, переселенцев из Крыма и восточных областей Украины, и увеличение количества лиц, которые могут быть привлечены к выполнению общественно-полезных работ.

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Изменениями определяется, что финансирование общественных работ, как активных программ занятости, будет осуществляться не на паритетной основе (50/50), а за счет средств Фонда социального страхования на случай безработицы и местных бюджетов в пределах возможностей последних.

Кроме этого, изменениями к закону предусматривается, что программы обеспечения молодежи первым рабочим местом по окончании учебного заведения будут финансироваться Фондом социального страхования на случай безработицы, а не из государственного бюджета.

