Средняя зарплата в Украине выросла на 40 гривень

Средняя зарплата по промышленности также выросла, по сравнению с показателем марта, на 2,5% - до 4 343 грн.

При этом традиционно самые высокие зарплаты в апреле были зафиксированы в сфере авиационного транспорта – 11 422 грн, самые низкие – в сфере почтовой и курьерской деятельности – 2 331 грн.

Вместе с тем, зарплаты выше среднего также зафиксированы в сфере информации и телекоммуникации – 5 794 грн, финансовой и страховой деятельности – 7 тыс грн, научно-технической деятельности – 5 723 грн.

Зарплаты в бюджетной сфере также традиционно оказались ниже средних по стране. В частности, средняя зарплата в сфере здравоохранения в апреле составила 2 353 грн, в сфере образования – 2 623.

В региональном разрезе наиболее высокий показатель средней зарплаты штатного сотрудника зафиксирован в Киеве – 5 382 грн и в Донецкой области – 4 074 грн. Самый низкий показатель средней заработной платы зафиксирован в Черновицкой области – 2 448 грн.

Читайте такжеЗадолженность по заработной плате сократилась на 5%

Как сообщал УНИАН, средняя зарплата в Украине в марте 2014 года увеличилась на 5,8% по сравнению с февралем текущего года - до 3 586 грн. По данным Минсоцполитики, количество зарегистрированных безработных в Украине к началу мая составило 460 тыс. человек, из них 368 тыс. человек получают пособие по безработице. Количество вакансий составляет 46-50 тыс.