В Крыму значительно выросли долги по зарплате

В Крыму на 168 предприятиях наблюдается рост задолженности по зарплате. Об этом на заседании Совмина сообщил нелегитимный глава Госсовета Крыма Владимир Константинов, передает Центр журналистских расследований.

По словам Константинова, задолженность составила рекордные для Крыма 281 миллион рублей (8,19 млн долл. - ред)

«Такой задолженности у нас никогда не было. Это, в основном, предприятия экономически активные, небюджетной сферы. Решение по задолженности непростое, это нельзя финансировать из бюджета. Нужно срочно начинать с этими вопросами разбираться. Цифра очень большая, она требует серьезного вмешательства.

На заседании Совмина было принято решение провести совещание по этому вопросу, которое должен провести нелегитимный вице-премьер Крыма Рустам Темиргалиевым.

Напомним, недавно министр финансов Крыма Владимир Левандовский сообщил, что налоговые поступления в бюджет Республики Крым пока составляют не более 5-7%, а около 95% бюджета Крыма наполняется за счет финансовой помощи от Российской Федерации.

Как сообщал УНИАН, глава Министерства соцполитики Украины Людмила Денисова заявила, что в Украине объем задолженности по зарплате в мае сократился на 5% - до 954,6 миллиона гривен.

Напомним, 16 марта в Крыму сепаратисты провели псевдореферендум о статусе региона. Уже 18 марта в Москве был подписан договор о принятии Крыма в состав Российской Федерации.

