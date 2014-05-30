Инфляция в Японии достигла рекорда за 23 года

Потребительские цены без учета продуктов питания – индикатор, для которого Банк Японии таргетировал целевое значение в 2%, - повысились в апреле на 3,2% в пересчете на годовые темпы после роста на 1,3% месяцем ранее, сообщают Вести.Экономика.

Экономисты, опрошенные Bloomberg, в среднем ожидали повышения индикатора на 3,1%.

Аналитики прогнозируют, что в текущем году темпы роста потребительских цен будут ниже, чем в апреле, и что ЦБ страны нарастит программу стимулирования, чтобы скорректировать темпы инфляции с целевым значением.

Потребительские цены без учета продуктов питания и энергоносителей выросли в прошлом месяце на 2,3% против 0,7% в марте.

Общий показатель инфляции в апреле повысился до 3,4% с 1,6%, как и прогнозировалось. Цены на продукты питания поднялись на 5%, стоимость продуктов питания - на 10%.

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Центробанк страны прогнозирует, что в финансовом году, начавшемся в прошлом месяце, инфляция без учета свежих продуктов питания составит 1,3%, в следующем году – повысится до 1,9%.

Уровень безработицы в Японии зафиксирован на отметке 3,6%, при этом соотношение соискателей на рабочее место поднялось до 1,08 с 1,07 в марте.

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Расходы домашних хозяйств уменьшились в прошлом месяце на 4,6% по сравнению с апрелем 2013 г., тогда как прогнозировалось уменьшение на 4,6%. В марте рост составил 7,2%.

Промпроизводство снизилось в апреле на 2,5% в месячном выражении и увеличилось на 4,1% в годовом исчислении. Прогнозировалось уменьшение индикатора на 2% по сравнению с мартом и скачок на 4,5% относительно апреля прошлого года. В марте оба индикатора поднялись на 0,7% и на 7,4% соответственно.