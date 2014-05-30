Siemens сократит более 11 тысяч рабочих мест

Транснациональный концерн Siemens планирует сократить 11 600 рабочих мест, чтобы уменьшить собственные расходы на сумму около одного миллиарда евро.

Об этом заявил вечером в четверг, 29 мая, председатель правления компании Джо Кэзер во время видеоконференции в интернете с участием аналитиков и инвесторов Siemens, передает "Немецкая волна".

Изменения в кадровой политике связаны с реорганизацией структурных подразделений концерна. По информации газеты Die Welt, части попавших под сокращения сотрудников предложат перейти на другие позиции в компании.

После того, как в 2013 году Кэзер возглавил концерн, он решил полностью пересмотреть стратегию бизнеса Siemens. Целью топ-менеджера было возвращение доверия инвесторов после ряда неудачных проектов по увеличению прибыли, предпринятых его предшественником Петером Лёшером.

Читайте такжеSiemens по итогам квартала увеличил чистую прибыль до 1,5 млрд евро