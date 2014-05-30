Siemens сократит более 11 тысяч рабочих мест
В связи с реорганизацией концерн Siemens собирается сократить 11 600 рабочих мест. Руководство компании планирует снизить расходы почти на миллиард евро.
Транснациональный концерн Siemens планирует сократить 11 600 рабочих мест, чтобы уменьшить собственные расходы на сумму около одного миллиарда евро.
Об этом заявил вечером в четверг, 29 мая, председатель правления компании Джо Кэзер во время видеоконференции в интернете с участием аналитиков и инвесторов Siemens, передает "Немецкая волна".
Изменения в кадровой политике связаны с реорганизацией структурных подразделений концерна. По информации газеты Die Welt, части попавших под сокращения сотрудников предложат перейти на другие позиции в компании.
После того, как в 2013 году Кэзер возглавил концерн, он решил полностью пересмотреть стратегию бизнеса Siemens. Целью топ-менеджера было возвращение доверия инвесторов после ряда неудачных проектов по увеличению прибыли, предпринятых его предшественником Петером Лёшером.
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