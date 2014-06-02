Турчинов: в Донецкой и Луганской областях финансируются социальные расходы

Исполняющий обязанности президента Украины, председатель Верховной Рады Александр Турчинов отмечает, что в Донецкой и Луганской областях происходит финансирование социальных расходов.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Турчинов сказал во время Согласительного совета, комментируя выступление главы фракции Партии регионов Александра Ефремова о якобы прекращении финансирования бюджетных расходов и пенсий в Донецкой и Луганской областях.

"Это не соответствует действительности. В Донецкой и Луганской областях происходит финансирование социальных расходов, в том числе и в бюджетной сфере, и пенсий", - сказал он.

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В то же время, добавил Турчинов, в некоторых отдельных 3-4 городах, где боевики захватили или уничтожили расчетные центры, Казначейство там по техническим причинам это не может выполнять, пока не будут восстановлены финансовая система и контроль над регионом.