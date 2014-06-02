Инфляция в Германии замедлилась до минимума за 4 года

В Германии инфляция, рассчитанная по стандартам ЕС, повысилась в прошлом месяце на 0,6% в пересчете на годовые темпы, это минимальный показатель с февраля 2010 года, подтверждают данные Федерального статистического управления страны (Destatis), передают Вести.Экономика.

Экономисты, опрошенные агентством Bloomberg, прогнозировали менее существенного уменьшения показателя инфляции до 1% с 1,1%, зафиксированных в апреле. По сравнению с апрелем, цены снизились на 0,3%,, при этом ожидали роста на 0,1%.

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В мае инфляция, гармонизированная по немецким стандартам, составила в мае 0,9% в пересчете на годовые темпы и снизились на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем.

Экономисты ожидали, что инфляция уменьшится до 1,1% в годовом исчислении с 1,3% месяцем ранее, при этом майские цены будут на 0,1% выше апрельских.

“Если руководство ЕЦБ нужен был дополнительный стимул для принятия мер в виде данных о Германии, оно все получило”, - подчеркнул аналитик NordLB Йенс Крамер.

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Рынок ожидает от президента Марио Драги масштабных мер для обуздания дефляционных рисков в еврозоне от отрицательных ставок по депозитам до предоставления ликвидности с условием увеличения кредитования малого бизнеса.

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