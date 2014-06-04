Депутаты повысят минимальную пенсию по потере кормильца семьям военных

Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении проект Закона «О внесении изменений в Закон Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с воинской службы, и некоторых других лиц" (относительно повышения минимального размера пенсии членам семей военнослужащих в случае потери кормильца)» (№4402).

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовал 281 народный депутат из 337, зарегистрированных в сессионном зале.

В статье 37 Закона ("Минимальные размеры пенсий в случае потери кормильца") определяется, что пенсии в случае потери кормильца, которые назначаются членам семей военнослужащих, лиц, имеющих право на пенсию по данному Закону, не могут быть ниже двух определенных законом размеров прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность (сейчас - не могут быть ниже размера прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, определенного законом).

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Определяется также, что лица, которым раньше были назначены пенсии в случае потери кормильца в соответствии с Законом Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с воинской службы, и некоторых других лиц", имеют право на пересчет пенсий с учетом положений данного Закона.