В еврозоне безработица составила 11,7%

Безработица в странах еврозоны в апреле зафиксирована на уровне 11,7% по сравнению с 11,8% месяцем ранее, подтверждают данные Статистического управления ЕС, сообщают Вести.Экономика.

Апрельское значение индикатора является самым низким с ноября 2012 г. Экономисты, опрошенные агентством Bloomberg, не прогнозировали изменения показателя.

В странах Европейского Союза безработица в апреле снизился до 10,4% с 10,5% в предыдущие два месяца.

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Число безработных в апреле упало на 76 тыс. человек по сравнению с предыдущим месяцем в еврозоне и на 151 тыс. - в ЕС. Среди молодежи еврозоны процент незанятых уменьшился до 23,5% с 23,6% в марте. Лучшие показатели в прошлом месяце отмечены в Австрии (4,9%), Германии (5,2%) и Люксембурге (6,1%).

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Самый высокий уровень безработицы зафиксирован в Греции (28% - данные за февраль) и в Испании (25,1%).

Европейская комиссия ожидает безработицу на уровне 11,8% в 2014 г. и на уровне 11,4% в 2015 г.