Яценюк поручил МВД и СБУ доставить пенсии на Донбасс

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк поручил Министерству социальной политики, Министерству внутренних дел, Службе безопасности и государственному банку «Ощадбанк» скоординировать свои действия с целью доставки пенсий и социальных выплат в города и поселки Донецкой и Луганской области, в том числе в наиболее проблемные города - Краматорск, Славянск и Антрацит, где доставка средств прекратилась вовсе. Об этом он заявил, открывая заседание правительства.

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«Давайте протокольное поручение правительства Министерству внутренних дел, СБУ вместе с Минсоцполитки, «Ощадбанку» и «Укрпочте» осуществить меры по обеспечению подвоза наличных денег для обеспечения граждан, которые проживают на территории Донецкой и Луганской областей, – сказал Яценюк. - Я хочу подчеркнуть, что это наши граждане и они тоже хотят избавиться от террористов, как и вся страна. Мы будем выполнять свои обязательства перед нашими украинцами, где бы они ни проживали».

Премьер поручил взять на контроль ситуацию с обеспечением пенсиями для того, «чтобы люди знали, что государство о них думает».

В свою очередь министр социальной политики подтвердила, что на текущий момент выплата пенсий проходит по графику. «Что касается пенсий, вчера мы начали финансирование, а сегодня люди начнут получать пенсии», - отметила министр, добавив, что в Донецкой области пенсии должны получить 83 тыс. пенсионеров, а в Луганской – 44 тыс. Однако жители Славянска, Краматорска, Антрацита, по словам Денисовой, по-прежнему не могут получить свои деньги, потому что невозможно обеспечить безопасность людей, которые разносят пенсии.

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Эту же информацию подтвердил заместитель министра внутренних дел Сергей Чеботарь. «Вот эти три города (Славянск, Краматорск и Антрацит - УНИАН), мы не можем обеспечить безопасность. Мы просили бы обеспечить выплаты в соседних регионах и районах», - сказал Чеботарь.