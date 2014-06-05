Цены на лекарства в Украине можно снизить даже на 30% - Госценинспекция

Цены на лекарственные препараты в Украине можно снизить на 20-30% за счет проведения эффективной государственной политики со стороны правительства.

Такое мнение в интервью УНИАН высказал глава Государственной инспекции по контролю за ценами Александр Киселев.

“Цены будут снижаться, только если государство вмешается в систему ценообразования. Если вы ждете, что курс 11 грн за доллар приведет к упорядочиванию цен на рынке лекарств – не ждите, не приведет. Однако эффективная государственная политика на фармацевтическом рынке может привести к снижению цен на лекарства, как минимум, на 20-30% даже в условиях валютных проблем”, - сказал Киселев.

Он также считает, что фармацевтический рынок страны нужно контролировать жестко, а “либеральная экономика к ценам на лекарства не имеет отношения, и иметь не может”.

Киселев также пояснил, что причин для роста цен на сегодня в Украине несколько: скачки валютного курса, введение 7% НДС на импорт лекарств, а также коррупция в отрасли.

“Наши специалисты просчитывали, что примерно 60-70% подорожания – валютный курс. Вторая по значимости составляющая – валютные риски. Импортеры закладывают их в цену, потому что аптеки рассчитываются с ними через 30 дней в гривне, а они оплачивают свои контракты в долларах. Это примерно 10-15% общего подорожания”, - отметил глава Госценинспекции. “Остальное – попытка заработать в условиях политической нестабильности, ослабления госконтроля”.

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Для стабилизации ситуации на фармрынке Киселев предлагает внедрить референтное ценообразование на лекарства, проект постановления которого уже длительное время рассматривается, а также обязательно ввести требование к предпринимателям о получении заключения относительно экономической обоснованности цены перед ее декларированием.

“По состоянию на сегодня, проект постановления о введении референтного ценообразования заблокирован представителями фармрынка, а о предоставлении права Госценинспекции проводить экспертизы заявленных цен – Минздравом”, - рассказал Киселев.

Как сообщал УНИАН, последние месяцы в Украине наблюдается значительное повышение цен на лекарства. Общественные организации, выступая от имени потребителей, неоднократно заявляли, что цены на импортные лекарства в Украине выше, чем в соседних странах. Более того, рост цен связан не только с колебанием курса валют и введением 7% НДС на импорт лекарств, но и со злоупотреблением аптечных сетей, дистрибьюторов, производителей.