Почтовые отделения включительно по 9 июня обеспечены средствами для выплаты пенсий - Минсоцполитики

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства социальной политики Украины, по словам министра Людмилы Денисовой, на осуществление пенсионных выплат в июне уже направленно 5,2 млн грн.Читайте такжеВ правительстве уверяют, что погасили все долги по соцвыплатам

По состоянию на 5 июня, выплата пенсий включительно по 9 июня обеспечена почтовым отделениям, включительно по 6 июня – банковским учреждениям.

Сегодня в Украине право на получение пенсий имеют 13,5 млн граждан. Выплата пенсий происходит согласно поденному графику пенсионных выплат, с 4-го по 25-е число каждого месяца.