Помощь при рождении первого ребенка увеличится на 10 тыс. гривень

С 1 июля размер помощи при рождении первого ребенка увеличится на 10 тыс. 320 грн и составит 41 тыс. 280 грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минсоцполитики, это предусмотрено Законом Украины "О предотвращении финансовой катастрофы и создании предпосылок для экономического роста в Украине", принятым парламентом 27 марта 2014 года.

С целью оптимизации социальной защиты семей с детьми помощь при рождении ребенка и по уходу за ребенком по достижению им трехлетнего возраста объединены в один вид - помощь при рождении ребенка. Кроме того, отныне сумма не будет зависеть от того, каким этот ребенок родился - первым, вторым, третьим и т.д., государством установлен фиксированный размер пособия - 41 тыс. 280 грн.

Сразу после рождения ребенка семье будет выплачиваться 10 тыс. 320 грн. Остальную сумму помощи (30 тыс. 960 грн) семья будет получать в течение 36 месяцев по 860 грн ежемесячно. Если член семьи, который получает помощь, решит выйти на работу, выплаты все равно будут продолжаться до достижения ребенком трех лет.

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Время пребывания члена семьи в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста засчитывается в трудовой стаж.

Обращаем внимание на то, что помощь, которая была назначена до 1 июля 2014 года, не будет пересматриваться, а выплачиваться в тех же размерах и сроках, поскольку согласно закону Украины "О государственной помощи семьям с детьми" помощь при рождении ребенка предоставляется в размере, установленном на дату рождения ребенка.