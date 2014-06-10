В Славянске террористами разрушены практически все АЗС - нет бензина даже для "скорых"

Медицина Славянска в экстренных условиях продолжает оказывать помощь населению. По состоянию на вторник существуют проблемы с заправкой карет скорой помощи, сообщает DonPress.com (временный сайт Донецкой облгосадминистрации).

"В городе разрушены практически все автозаправки, сейчас водители «скорых» пытаются прорваться за топливом в Краматорск", - рассказала и.о. заместителя председателя – директора департамента здравоохранения облгосадминистрации Елена Петряева.

Читайте такжеСилы АТО уничтожили огневые точки террористов в Славянске и СеменовкеОна также отметила, что из-за остановки работы Госказначейства в Славянске медработники не получают зарплату, что в нынешней ситуации создает дополнительную напряженность во врачебной среде города.

Читайте такжеИз Славянска эвакуировали 350 детей - ОГАЧто касается обеспечения медикаментами, то благодаря полученной от Красного Креста гуманитарной помощи удалось создать минимальный запас, который позволяет сейчас оказывать экстренную помощь.