Квит: в этом году повышения зарплат учителям не будет

"В этом году будет только индексация на уровень инфляции. Повышения зарплаты в этом году не будет", - сказал министр.

По словам Сергея Квита, по разным оценкам, из Украины было вывезено около $100 млрд, "поэтому бюджет в этом году не позволяет повышать зарплату в образовательной сфере".