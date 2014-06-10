Квит: в этом году повышения зарплат учителям не будет
13:50, 10 июня 2014Соцполитика
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Повышения зарплат учителям в этом году не будет, сообщил министр образования и науки Сергей Квит.
Сергей Квит не обещает повішения зарплат учителям / фото telegraf.com.ua
"В этом году будет только индексация на уровень инфляции. Повышения зарплаты в этом году не будет", - сказал министр.
По словам Сергея Квита, по разным оценкам, из Украины было вывезено около $100 млрд, "поэтому бюджет в этом году не позволяет повышать зарплату в образовательной сфере".
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