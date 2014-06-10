Главой Госслужбы стал Пасечник
В конце апреля Кабмин уволил председателя Госслужбы Алексея Соловьева
Кабинет министров Украины назначил бывшего заместителя министра здравоохранения по вопросам фармацевтического рынка Михаила Пасечника главой Государственной службы Украины по лекарственным средствам.
Соответствующее распоряжение №533-р от 4 июня 2014 года опубликовано на сайте правительства.
«Назначить Пасечника Михаила Францевича председателем Государственной службы Украины по лекарственным средствам», - говорится в сообщении.
Также Кабмин своим распоряжением №532-р от 4 июня уволил первого заместителя главы Гослекслужбы Инну Демченко. В документе указано, что Демченко уволена согласно «абзацу третьему части первой статьи 19 Закона Украины «О центральных органах исполнительной власти». Согласно закону, в случае увольнения руководителя центрального органа исполнительной власти Кабмин также увольняет с должностей первого заместителя и заместителей соответствующего руководителя.
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Как сообщал УНИАН, в конце апреля Кабмин уволил главу Гослекслужбы Алексея Соловьева. Министр здравоохранения Олег Мусий неоднократно заявлял, что глава Гослекслужбы и его первый заместитель Демченко должны подать в отставку, так как они замешаны в коррупционных схемах.
Справка УНИАН. Пасечник в 2003-2005 годах занимал должность заместителя министра здравоохранения - председателя Государственной службы лекарств и изделий медназначения.
Пасечник является президентом «Аптечной профессиональной ассоциации Украины» и одним из соучредителей фармкомпании, которая занимается дистрибуцией и розничной торговлей лекарствами, “Фалби”.