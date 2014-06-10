Главой Госслужбы стал Пасечник

Кабинет министров Украины назначил бывшего заместителя министра здравоохранения по вопросам фармацевтического рынка Михаила Пасечника главой Государственной службы Украины по лекарственным средствам.

Соответствующее распоряжение №533-р от 4 июня 2014 года опубликовано на сайте правительства.

«Назначить Пасечника Михаила Францевича председателем Государственной службы Украины по лекарственным средствам», - говорится в сообщении.

Также Кабмин своим распоряжением №532-р от 4 июня уволил первого заместителя главы Гослекслужбы Инну Демченко. В документе указано, что Демченко уволена согласно «абзацу третьему части первой статьи 19 Закона Украины «О центральных органах исполнительной власти». Согласно закону, в случае увольнения руководителя центрального органа исполнительной власти Кабмин также увольняет с должностей первого заместителя и заместителей соответствующего руководителя.

Читайте такжеВ Украине необходимо утвердить новые стандарты производства лекарств - Гослекслужба

Как сообщал УНИАН, в конце апреля Кабмин уволил главу Гослекслужбы Алексея Соловьева. Министр здравоохранения Олег Мусий неоднократно заявлял, что глава Гослекслужбы и его первый заместитель Демченко должны подать в отставку, так как они замешаны в коррупционных схемах.

Справка УНИАН. Пасечник в 2003-2005 годах занимал должность заместителя министра здравоохранения - председателя Государственной службы лекарств и изделий медназначения.

Пасечник является президентом «Аптечной профессиональной ассоциации Украины» и одним из соучредителей фармкомпании, которая занимается дистрибуцией и розничной торговлей лекарствами, “Фалби”.

