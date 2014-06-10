Базовая инфляция в мае замедлилась до 2,3%

Базовая инфляция (базовый индекс потребительских цен, БИПЦ) в Украине в мае 2014 года по сравнению с апрелем 2014 года замедлилась до 2,3% (БИПЦ – 102,3%), сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

По информации Госстата, в мае 2014 года против мая 2013 года также зафиксирована инфляция 7,5% (БИПЦ – 107,5%).

Базовая инфляция исключает краткосрочные неравномерные изменения цен под влиянием отдельных факторов, которые носят административный, событийный, а также сезонный характер. Преимущественно речь идет о ценовой динамике, которая не учитывает изменения цен на продовольствие и энергоносители.

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в мае по сравнению с апрелем 2014 года ускорилась до 3,8%, в годовом выражении (против мая 2013 года) инфляция ускорилась до 10,9%, с начала 2014 года (май 2014 года к декабрю 2013 года) - до 10,5%.