В Антраците возобновят соцвыплаты, в Снежном и Красном Луче - заблокируют

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк поручил правительству возобновить социальные выплаты в Антраците (Луганская область), но заблокировать в городах Снежное (Донецкая область) и Красный Луч (Луганская область) в связи с обострением военных действий в этих городах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Яценюк заявил на заседании Кабинета министров.

"Мы получили от наших правоохранительных органов информацию о том, что в Антраците несколько стабилизировалась ситуация, и мы с сегодняшнего дня отправим в Антрацит средства, которые нужны для выплаты социальных льгот и субсидий, и попробуем их довести до людей", - заявил Яценюк.

Он поручил министру внутренних дел Арсению Авакову проконтролировать доставку средств в Антрацит.

"Арсений Борисович, я прошу обеспечить безопасность при перевозке средств, там в целом 30 млн грн, из которых 27 - это пенсии и зарплаты", - сказал премьер.

При этом, по его словам, выплаты в Снежном и Красном Луче нужно заблокировать из-за действий террористов, которые нападают на почтальонов и сотрудников банков.

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"При этом ситуация в двух других городах - в Снежном и в Красном Луче - обострилась настолько, что мы не можем проконтролировать выдачу средств, потому что там снова эти террористы охотятся на людей, на почтальонов, на банкиров, - отметил Яценюк. - Потому, Александр Виталиевич (Шлапак, министр финансов - УНИАН), в связи с опасной ситуацией по Снежному и по Красному Лучу временно до момента стабилизации ситуации приостановить соответствующие перечисления и перевозки средств, потому что мы ставим под угрозу людей".