Число работающих в Великобритании достигло исторического максимума
13:31, 11 июня 2014Соцполитика
0
Уровень безработицы в стране составил 6,6%
Число работающих в Великобритании достигло исторического максимума / Фото УНИАН
Количество безработных в экономике Великобритании в апреле сократилось на 161 тыс. человек - до 2,16 млн человек.
Об этом сообщает Прайм со ссылкой на британскую Национальную статистическую службу.
При этом количество работающих достигло исторического максимума - 30,5 млн человек.
Читайте такжеВ еврозоне безработица составила 11,7%
Уровень безработицы в стране составил 6,6%. Одновременно до 1,09 млн человек сократилось число людей, получающих пособия по безработице.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter