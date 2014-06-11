Число работающих в Великобритании достигло исторического максимума

Количество безработных в экономике Великобритании в апреле сократилось на 161 тыс. человек - до 2,16 млн человек.

Об этом сообщает Прайм со ссылкой на британскую Национальную статистическую службу.

При этом количество работающих достигло исторического максимума - 30,5 млн человек.

Читайте такжеВ еврозоне безработица составила 11,7%

Уровень безработицы в стране составил 6,6%. Одновременно до 1,09 млн человек сократилось число людей, получающих пособия по безработице.

Читайте такжеВ Украине уровень безработицы снизился до 1,8%