Число работающих в Великобритании достигло исторического максимума

13:31, 11 июня 2014
Соцполитика
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Уровень безработицы в стране составил 6,6%  

Число работающих в Великобритании достигло исторического максимума / Фото УНИАН

Количество безработных в экономике Великобритании в апреле сократилось на 161 тыс. человек - до 2,16 млн человек.

Об этом сообщает Прайм со ссылкой на британскую Национальную статистическую службу.

При этом количество работающих достигло исторического максимума - 30,5 млн человек.

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Уровень безработицы в стране составил 6,6%. Одновременно до 1,09 млн человек сократилось число людей, получающих пособия по безработице.

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