Госстат подсчитал, в каких областях больше всего выросли цены

Наибольший уровень инфляции в мае 2014 года по сравнению с апрелем 2014 года зафиксирован в Черниговской и Киевской областях, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

Согласно сообщению, инфляция в Черниговской области в мае ускорилась по сравнению с апрелем до 4,6% с 3,7%, в Киевской области - до 4,6% с 3,8%.

По данным Госстата, в Кировоградской, Сумской, Львовской и Херсонской областях зафиксирована инфляция на уровне 4,5%, в Харьковской - на уровне 4,4%, Житомирской — 4,3%, Полтавской и Черкасской – 4,2%. Наименьший уровень инфляции зафиксирован в Донецкой области на уровне 3,3%.

Инфляция на временно оккупированной территории Крыма составила 3,8%.

Согласно данным ведомства, в мае против апреля 2014 года продукты питания больше всего подорожали в Херсонской области - на 5,3%, транспорт - в Запорожской области на 5,3%, жилье, вода, электроэнергия, газ - в Киевской области на 18,5%, одежда и обувь - в Черниговской области на 2,3%.

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Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в мае по сравнению с апрелем 2014 года ускорилась до 3,8%. В годовом выражении (против мая 2013 года) инфляция ускорилась до 10,9%, с начала 2014 года (май 2014 года к декабрю 2013 года) - до 10,5%.