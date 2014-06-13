Ситуация с выплатой пособий и пенсий остается стабильной - Минсоцполитики

Ситуация с выплатой государственных социальных пособий и пенсий остается стабильной, уверяют в Министерстве социальной политики.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства, малообеспеченные семьи, семьи с детьми, дети-инвалиды и инвалиды с детства, а также пенсионеры своевременно и в соответствии с графиком получают полагающиеся им средства.

По состоянию на 13 июня на счета почтовых отделений и банковских учреждений почти стопроцентно перечислены средства, направленные на финансирование первого транша государственных социальных пособий июня.

Кроме того, уже профинансировано 12,5 млрд грн пенсий июня. Средства перечислены почтовым отделениям и банковским учреждениям, которые могут осуществлять выплату пенсий включительно по 16 июня.

В то же время, в связи с опасной ситуацией на востоке Украины, назначенные выплаты не получают жители Краматорска, Славянска и Снежного Донецкой области. Но как только в этих городах будет восстановлена стабильность и появится возможность, все средства на выплату пенсий и государственных соцпособий будут перечислены, отметили в Минсоцполитики.