Правительство обещает жилье семьям погибших военных

11:55, 14 июня 2014
Соцполитика
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Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства прорабатывает возможности для предоставления жилья семьям воинов, погибших во время боевых действий на востоке Украины.  

REUTERS

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров, об этом заявил вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Гройсман во время посещения Житомирской области.

«Премьер-министр Арсений Яценюк поручил изучить вопрос обеспечения жильем семей погибших во время боевых действий, которые находились на очереди по улучшению жилищных условий. Такая работа сейчас проводится и правительство изыщет возможности для обеспечения жильем тех семей, которые в этом нуждаются», – сказал Гройсман. По его словам, ряд ведомств, в частности Минобороны и МВД изучают вопрос количества, состава и жилищных условий таких семей.

По словам Гройсмана, вопрос будет решен, в частности, для семей троих погибших от действий террористов бойцов спецподразделения «Ягуар» из Винницкой области, а также из других регионов.

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Вице-премьер напомнил, что в мае, во время выездного заседания правительства в Виннице, Министерство обороны и Нацгвардия получили сертификаты на 9 квартир.

«Пять квартир Министерство обороны распределило между семьями погибших военнослужащих. Часть этих квартир приобретена на рынке первичного жилья Винницы, часть – на вторичном рынке, но с ремонтом «под ключ». Сертификаты на еще четыре квартиры, одно- и двухкомнатные, были вручены бойцам Нацгвардии», – сообщил он.

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Гройсман призвал власти на местах оказывать всестороннюю помощь семьям пострадавших от действий террористов на востоке Украины.
 

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