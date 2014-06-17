Уровень безработицы в Украине сократился до 1,7%

Уровень безработицы в Украине в мае на фоне аннексии Крыма сократился до 1,7% к общему количеству трудоспособного населения с 1,8% в апреле, сообщает Государственная служба статистики Украины.

В абсолютных цифрах количество зарегистрированных безработных в мае составило 456,1 тыс. человек, из которых пособие получали 363,1 тыс. человек. Средний размер пособия вырос по сравнению с апрельским показателем на 11 грн – до 1161 грн.

Количество вакансий для безработных по сравнению с апрелем увеличилось незначительно – до 50,6 тыс. рабочих мест с 50,1 тыс. Конкурс на одну вакансию составил 9 человек на место.

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Как сообщал УНИАН, уровень безработицы в Украине в апреле по сравнению с мартом не изменился и на 1 мая составил 1,8% к общему количеству трудоспособного населения.