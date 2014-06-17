Из-за захвата боевиками "ДНР" Нацбанка в Донецке соцвыплат в городе вчера не было - мэр

Мэр Донецка Александр Лукьянченко заявил сегодня в ходе своей пресс-конференции, что город и область потеряли банковский день из-за захвата представителями "ДНР" управлений Миндоходов, НБУ и Госказначейства в Донецке, так как платежи и выплаты не проходили.

Об этом сообщает «УРА-Информ.Донбасс».

Мэр также отметил, что руководители самопровозглашенной "Донецкой народной республики" назвали "консультативной встречей" вчерашний захват финучреждений.

При этом Лукьянченко добавил, что власти города и он лично провели достаточно серьезные переговоры с представителями "ДНР", после которых было достигнуто решение об освобождении зданий от вооруженных людей.

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У донецкого градоначальника на сегодняшний день нет точной информации о работе данных финансовых учреждений и о том, проходят ли проплаты по Донецкой области.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 16 июня, здания управлений НБУ и казначейства в Донецке захватили террористы, оставив регион без зарплат и пенсий.