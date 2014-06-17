Захват казначейства в Донецкой области помешал соцвыплатам на 273 млн гривень

Силовой захват здания казначейства в Донецкой области помешал провести 16 июня платежные поручения по защищенным социально-направленным расходам области на 95,6 млн грн и оплату пенсий на 177,8 млн грн, сообщается на сайте Государственной казначейской службы Украины.

Госказначейство напоминает, что 16 июня в 11.50 террористы с применением оружия захватили здание Главного управления Государственной казначейской службы Украины в Донецкой области, в связи с чем нарушено функционирование ведомства и финансирование всех сфер жизнеобеспечения в области.

«Преступные действия террористов повлекли невозможность проведения 16 июня платежных поручений, в первую очередь, по защищенным и социально-направленным расходам на общую сумму 95,6 млн грн», - говорится в сообщении.

В том числе, не оплачены поручения на сумму 51,0 млн грн на оплату труда, 4,8 млн грн на приобретение медикаментов и продуктов питания, 3,4 млн грн на оплату коммунальных услуг и энергоносителей и 19,9 млн грн – на помощь семьям с детьми.

«Кроме того, в результате блокирования работы Главного управления казначейства в Донецкой области 16 июня 2014 не обеспечена выплата пенсий на сумму 177,8 млн грн», - отмечается в сообщении.

Как сообщается, работники казначейства в Донецкой области уже отпущены, однако некоторые из террористов и дальше находятся в здании.

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«Казначейство Украины предупреждает об уголовной ответственности за захват зданий или сооружений, обеспечивающих деятельность органов государственной власти, в соответствии со статьей 341 Уголовного кодекса Украины», - подчеркивается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 16 июня в районе 12.00 вооруженные люди захватили здания управлений Национального банка Украины и Госказначейства в городе Донецке.

Позднее мэр Донецка Александр Лукьянченко сообщил об освобождении зданий, и по его словам, эти структуры возобновят свою работу сегодня, 17 июня.

В настоящее время на территории Донецкой области проходит активная фаза антитеррористической операции.