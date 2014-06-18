В Донецкой области частично возобновлено финансирование пенсий

Финансирование пенсионных выплат в Донецкой области, где в настоящее время проходит активная фаза антитеррористической операции, возобновлено, однако выплаты все еще не осуществляются в Краматорске, Славянске и Снежном, сообщила пресс-служба Министерства социальной политики.

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В частности, согласно сообщению, 16 июня в связи с невозможностью обеспечить выплату было приостановлено финансирование пенсий в области. Однако с 17 июня в Донецкой области, кроме городов Краматорск, Славянск и Снежное, финансирование возобновлено.

Вместе с тем, все еще остановлено перечисление и перевозка средств для осуществления выплаты пенсий в городе Красный Луч Луганской области.

В министерстве также сообщили, что июньские пенсии в Украине профинансированы в объеме 14,7 млрд грн, что составляет более 70% от месячной потребности. Почтовые отделения включительно по 19 июня могут осуществлять выплату пенсий, по 18 июня - банковские учреждения.

Как сообщал УНИАН, 16 июня вооруженные люди захватили здания управлений Национального банка Украины и Госказначейства в городе Донецке. Силовой захват здания казначейства в Донецкой области помешал провести 16 июня платежные поручения по защищенным социально-направленным расходам области на 95,6 млн грн и оплату пенсий на 177,8 млн грн. Позднее мэр Донецка Александр Лукьянченко сообщил об освобождении зданий.

В июне пенсии в Украине должны быть профинансированы на сумму 20,5 млрд грн. В мае объем финансирования составил 20,4 млрд грн.