Украинцы с 1 июля смогут получить компенсацию на оплату комуслуг

Население Украины с 1 июля 2014 года сможет получить компенсацию дополнительных расходов на оплату услуг газоснабжения, централизованного отопления и централизованного снабжения горячей воды в связи с повышением цен и тарифов на услуги, сообщила пресс-служба Министерства социальной политики.

В частности, предоставление компенсации зависит от дохода каждой отдельной семьи. Если такой доход ниже прожиточного минимума для семьи, ее члены имеют право на компенсацию. Размер прожиточного минимума для семьи определяется как сумма прожиточных минимумов для каждого члена семьи в соответствии с его принадлежностью к основным социальным и демографическим группам населения (в состав семьи включаются лица, зарегистрированные в жилом помещении).

В Украине с 1 января 2014 года для детей в возрасте до 6 лет установлен прожиточный минимум в размере 1032 грн, для детей от 6 до 18 лет - 1286 грн, для трудоспособных лиц - 1218 грн, а также для лиц, которые потеряли работоспособность - 949 грн.

В министерстве поясняют, что, например, семья из четырех человек (муж, жена, один ребенок в возрасте до 6 лет, второй - от 6 до 18 лет) могут зарабатывать 4500 грн в месяц за счет работы родителей, однако прожиточный минимум для семьи составляет 4764 грн, так как два члена семьи не работают. Таким образом, доход семьи меньше прожиточного минимума для семьи, потому она имеет право на компенсацию. Поэтому, например, до повышения цен и тарифов на природный газ и тепловую энергию (до 1 мая 2014) семья платила за эти услуги в пределах установленных норм 300 грн в месяц, а после повышения - 400 грн. Размер ежемесячной экономии в таком случае составит 100 гривен. Эта сумма не будет выдаваться наличными, а будет зачисляться на лицевые счета плательщика ЖКУ.

Минсоцполитики сообщило, что для того, чтобы оформить компенсацию, семье нужно обратиться в районное управление соцзащиты населения по месту регистрации, где необходимо написать заявление, предоставить справку о составе зарегистрированных в жилом помещении лиц, справки о доходах каждого лица, зарегистрированного в жилом помещении и предъявить паспорт. При этом размер компенсации будет рассчитываться отдельно для каждого вида коммунальных услуг в отопительный и неотапливаемый периоды. Компенсация будет предоставляться с месяца обращения гражданина в управление соцзащиты до завершения отопительного периода 2014-2015 годов.

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Как сообщал УНИАН, 27 марта премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что во избежание банкротства страны правительство вынуждено пойти на ряд непопулярных мер, среди которых - повышение тарифов на энергоносители для населения. Вместе с тем, Яценюк отметил, что вместе с повышением тарифов для населения правительство намерено ввести комплексную программу субсидирования малообеспеченных слоев населения. По его словам, участниками данной программы смогут стать около 30% украинцев, а объем субсидии будет достигать 500 грн.

Данная норма заложена в постановлении Кабинета министров от 5 апреля 2014 года №83 "Об усилении социальной защиты населения в условиях повышения цен и тарифов на коммунальные услуги".