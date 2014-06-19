На Донбассе жители четырех городов не могут получить пенсии

Июньские пенсионные выплаты в Украине профинансированы согласно месячному плану на 75%, однако в четырех городах на востоке страны выплаты все еще не осуществляются в связи с военными действиями в регионе, сообщила пресс-служба Министерства социальной политики.

«По состоянию на 18 июня на финансирование пенсионных выплат в этом месяце уже направлено 15,4 млрд грн», - говорится в сообщении.

В частности, почтовые отделения могут выплачивать пенсии включительно по 20 июня, банковские учреждения - включая по 19 июня.

Вместе с тем в министерстве сообщили, что ситуация в городах Краматорск, Славянск и Снежное Донецкой области и в городе Красный Луч Луганской области остается напряженной, поэтому средства этим городам не поступают.

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Как сообщал УНИАН, в связи с военными действиями на востоке Украины правительство не может обеспечить выплату пенсий в трех городах Донецкой области и в одном городе Луганской области. Вместе с тем, в других городах выплата пенсий проходит согласно графику.

В июне пенсии в Украине должны быть профинансированы на сумму 20,5 млрд грн. В мае объем финансирования составил 20,4 млрд грн.