ВР приняла закон о предоставлении помощи переселенцам из Крыма и востока Украины

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 289 народных депутатов из 340, зарегистрированных в сессионном зале.

Закон определяет порядок предоставления государственной помощи, защиты конституционных прав и законных интересов лиц, которые вынужденно покинули место проживания вследствие временной оккупации АРК и Севастополя или обстоятельств, связанных с проведением антитеррористической операции на территории Украины, и которые переехали в другие регионы Украины.Читайте такжеВ Днепропетровск в Центр для беженцев прибыли жители из Славянска и Краматорска

Так, определяется, что лицо, которое вынужденно покинуло место проживания вследствие временной оккупации АРК и Севастополя или обстоятельств, связанных с проведением антитеррористической операции на территории Украины - гражданин Украины, который постоянно проживал в Автономной Республике Крым или Севастополе по состоянию на 18 марта 2014 или на территории проведения антитеррористической операции на время начала антитеррористической операции.

К этой категории лиц также относятся иностранцы или лица без гражданства, которые на законных основаниях проживали на указанных территориях Украины и вынужденно покинули места проживания вследствие указанных обстоятельств.

Государственная помощь предоставляется вынужденным мигрантам, которые в силу обстоятельств, указанных в части 2 статьи 1 этого закона, покинули места проживания на временно оккупированной территории или территории проведения антитеррористической операции, и которые не пересекали государственную границу Украины с целью получения убежища или получения защиты за пределами государства за время временной оккупации или проведения антитеррористической операции и прибыли в регионы временного расселения или самостоятельно выбранных мест проживания.Читайте такжеВ Крыму нарушаются права проукраинских граждан - доклад ООН

Вынужденный мигрант после покидания территории Украины, указанной в части 1 статьи 1 этого закона, при обстоятельствах, указанных в части 2 статьи 1 настоящего закона, вправе обратиться за государственной помощью в любом, кроме указанных в части 1 статьи 1 настоящего Закона, регионе Украина. В регионах временного расселения вынужденный мигрант и члены его семьи имеют право получить государственную помощь, предусмотренную этим законом, и помощь в расселении в местах временного расселения.

В случае, если вынужденный мигрант самостоятельно выбирает регион и место жительства, не включенный в перечень регионов, определенных Кабинетом министров для временного расселения вынужденных мигрантов, он признается таким, который не нуждается в государственной помощи во временном расселении и получает другие (кроме государственной помощи в расселении) виды государственной помощи, предусмотренные настоящим законом и решениями Кабинета министров.Читайте такжеООН: число вынужденных переселенцев в Украине достигло 34 тысяч

Перечень регионов временного расселения вынужденных мигрантов в обязательном порядке публикуется в средствах массовой информации и доводится до сведения органов местного самоуправления, общественных организаций и международных институтов, осуществляющих свою деятельность в сфере оказания помощи лицам, которые ищут убежища.

Вид вынужденного мигранта предоставляется при наличии документа, удостоверяющего личность и подтверждающего гражданство Украины или документа, удостоверяющего личность иностранца или лица без гражданства и, в случае необходимости, других документов, дающих возможность установить факт постоянного проживания вынужденного мигранта на временно оккупированной территории или территории проведения антитеррористической операции. Сведения о несовершеннолетних членах семьи вынужденного мигранта вносятся в вид одного из родителей или совершеннолетних родственников несовершеннолетнего вынужденного мигранта.

Лицу может быть отказано в выдаче вида вынужденного мигранта, если, в частности, отсутствуют обоснованные основания для вынужденного покидания места проживания на территории, указанной в части 2 статьи 1 настоящего закона; у органов государственного управления имеются сведения о: совершении лицом преступления против мира и человечности, конституционного строя или территориальной целостности Украины; участии в противоправных, в соответствии с международным правом и действующим законодательством, действиях на временно оккупированной территории или территории проведения антитеррористической операции; представлении заведомо ложных сведений об основаниях и обстоятельствах, при которых предоставляется вид вынужденного мигранта.

Вынужденный мигрант и несовершеннолетние члены его семьи имеют право: на получение денежной помощи на себя и каждого из несовершеннолетних членов семьи в порядке и размерах, которые определяются Кабинетом министров Украины; на самостоятельный выбор места проживания на территории Украины; при отсутствии возможности самостоятельного выбора места проживания на территории Украины - на проживание в местах временного расселения вынужденных мигрантов, получение в них медицинских социальных и других услуг в порядке, установленном Кабинетом министров Украины.