В Минэнергоугля предупредили о возможных проблемах с выплатой зарплат шахтерам

Об этом сообщил на брифинге первый заместитель главы Министерства энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Зюков.

«Это приведет к катастрофе. Потому что не выплачивать зарплату людям - это путь в никуда, поэтому здесь должно быть благоразумие и понимание этой проблемы», - сказал Зюков.

По его словам, из-за действий террористов вопрос о своевременности выплаты зарплаты шахтерам Донбасса возникает периодически.

«Были приостановлены платежи по казначейству в Антраците (Луганская обл.), но уже разблокированы. На данный момент такая ситуация есть в Красном Луче (Луганская обл.) и Снежном (Донецкая обл.)», - сказал Зюков.

При этом он выразил надежду, что в ближайшее время счета будут разблокированы и выплаты в этих городах будут осуществляться своевременно и в полном объеме.

Как сообщал УНИАН, 16 июня 50 вооруженных боевиков ворвались в здание Главного управления Государственной казначейской службы в Донецкой области, заявив о подчинении госфинучреждения террористам.

Аналогичные действия были совершены в Главном управлении Министерства доходов и сборов в Донецкой области и в управлении Национального банка Украины в Донецкой области.

В связи с этими событиями НБУ в Донецкой области временно отключил платежную систему и приостановил расчеты в регионе.

18 июня Нацбанк возобновил осуществление расчетов на Донбассе с помощью созданной за один день резервной площадки в Киеве. Благодаря ей были частично возобновлены расчеты и социальные выплаты.

После аннексии Россией украинского Крыма, которой предшествовала военная оккупация полуострова и нелегитимный референдум о его выходе из Украины, Россия не оставила попыток дестабилизировать ситуацию в Украине.

Читайте такжеНацбанк возобновил работу в Донецкой области

В середине апреля российские вооруженные боевики захватили административные здания в ряде городов Донецкой области, а также в Луганске. Боевики похищают, истязают и убивают людей, захватывают заложников.

В настоящее время на востоке Украины продолжается активная фаза антитеррористической операции против террористических и бандитских группировок сепаратистов.