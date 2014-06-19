В Минэнергоугля предупредили о возможных проблемах с выплатой зарплат шахтерам
Захват террористами управления Национального банка Украины в Донецкой области может привести к перебоям с выплатой заработной платы шахтерам региона.
Об этом сообщил на брифинге первый заместитель главы Министерства энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Зюков.
«Это приведет к катастрофе. Потому что не выплачивать зарплату людям - это путь в никуда, поэтому здесь должно быть благоразумие и понимание этой проблемы», - сказал Зюков.
По его словам, из-за действий террористов вопрос о своевременности выплаты зарплаты шахтерам Донбасса возникает периодически.
«Были приостановлены платежи по казначейству в Антраците (Луганская обл.), но уже разблокированы. На данный момент такая ситуация есть в Красном Луче (Луганская обл.) и Снежном (Донецкая обл.)», - сказал Зюков.
При этом он выразил надежду, что в ближайшее время счета будут разблокированы и выплаты в этих городах будут осуществляться своевременно и в полном объеме.
Как сообщал УНИАН, 16 июня 50 вооруженных боевиков ворвались в здание Главного управления Государственной казначейской службы в Донецкой области, заявив о подчинении госфинучреждения террористам.
Аналогичные действия были совершены в Главном управлении Министерства доходов и сборов в Донецкой области и в управлении Национального банка Украины в Донецкой области.
В связи с этими событиями НБУ в Донецкой области временно отключил платежную систему и приостановил расчеты в регионе.
18 июня Нацбанк возобновил осуществление расчетов на Донбассе с помощью созданной за один день резервной площадки в Киеве. Благодаря ей были частично возобновлены расчеты и социальные выплаты.
После аннексии Россией украинского Крыма, которой предшествовала военная оккупация полуострова и нелегитимный референдум о его выходе из Украины, Россия не оставила попыток дестабилизировать ситуацию в Украине.
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В середине апреля российские вооруженные боевики захватили административные здания в ряде городов Донецкой области, а также в Луганске. Боевики похищают, истязают и убивают людей, захватывают заложников.
В настоящее время на востоке Украины продолжается активная фаза антитеррористической операции против террористических и бандитских группировок сепаратистов.