В отделения «Укрпочты» на Донетчине не могут доставить пенсии из-за террористов

Правительство Украины не может обеспечить доставку средств для выплаты пенсий в отделения украинского государственного предприятия почтовой связи "Укрпочта" в Донецкой области в связи с действиями террористов в восточном регионе, сообщила пресс-служба Министерства социальной политики.

«Финансирование пенсий проведено и в Донецком регионе. При этом, с учетом напряженной ситуации в области, доставка средств не обеспечена в отделения «Укрпочты», - говорится в сообщении министерства.

Также, по данным министерства, до сих пор невозможно осуществлять выплаты пенсий в трех городах Донецкой области – Краматорск, Славянск, Снежное, а также в городе Красный Луч Луганской области. «Перечисление средств этим городам приостановлено».

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По состоянию на 19 июня пенсии в Украине профинансированы на 82% от месячной потребности в объеме 16,7 млрд грн. Эти средства уже поступили на счета почтовых отделений, которые включительно по 23 июня могут осуществлять выдачу средств, а также на счета банковских учреждений, которые могут выплачивать пенсии включительно по 20 июня, отметили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, в связи с военными действиями на востоке Украины правительство не может обеспечить выплату пенсий в трех городах Донецкой области и в одном городе Луганской области. Вместе с тем, в других городах выплата пенсий проходит согласно графику.

В июне пенсии в Украине должны быть профинансированы на сумму 20,5 млрд грн. В мае объем финансирования составил 20,4 млрд грн.