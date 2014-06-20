Рада повысила минимальную пенсию семьям военных при потере кормильца

Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в Закон «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с воинской службы и некоторых других лиц» (о повышении минимального размера пенсии членам семей военнослужащих в случае потери кормильца) (№4402).

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 239 народных депутатов из 292 зарегистрированных в сессионном зале.

Так, в статью 37 Закона «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с воинской службы, и некоторых других лиц» вносятся изменения, в соответствии с которыми пенсии в случае потери кормильца, которые назначаются членам семей военнослужащих, лиц, которые имеют право на пенсию по данному закону, не могут быть ниже двух определенных законом размеров прожиточного минимума для лиц, которые утратили трудоспособность.

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Устанавливается также, что лица, которым раньше была назначена пенсия в случае потери кормильца в соответствии с Законом «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с воинской службы, и некоторых других лиц», имеют право на перерасчет пенсии с учетом положений данного закона.

Если в результате перерасчета размер пенсии или выплачиваемой ее части уменьшается, пенсия выплачивается в ранее установленном размере.

Кабинет министров должен в трехмесячный срок со дня вступления в силу законом обеспечить проведение перерасчета ранее назначенных пенсий.

Закон вступает в силу с 1 января 2015 года.