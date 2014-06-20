Детям военнослужащих предоставили льготы на образование

Верховная Рада Украины приняла закон о внесении изменений в статью 13 Закон "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" относительно предоставления льгот на получение образования лицами, родители которых являются военнослужащими (№ 2246).

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 246 народных депутатов из 290 зарегистрированных в сессионном зале.

Так, в пункте 5 статьи 13 Закона "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" определяется, что дети военнослужащих, дети граждан, уволенных с военной службы, пользуются преимущественным правом зачисления в военные лицеи, лицеи (лицеи-интернаты) с усиленной военно-физической подготовкой, в высшие военные учебные заведения и воинские учебные подразделения высших учебных заведений, при условиях успешной сдачи экзаменов, соответствия другим требованиям и правилам приема в эти учебные заведения на протяжении трех лет после получения необходимого для поступления уровня общего среднего образования и недостижения на день зачисления в отмеченные высшие военные учебные заведения и воинские учебные подразделения высших учебных заведений 23-летнего возраста.

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Такое преимущественное право возникает в случае, если у ребенка: один из родителей (усыновителей) был военнослужащим, который погиб (умер) или признан судом в установленном законом порядке пропавшим без вести во время выполнения им обязанностей военной службы или в результате заболевания, связанного с выполнением им обязанностей военной службы; один из родителей (усыновителей) был военнослужащим, который стал инвалидом в результате ранения (контузии, травмы или увечья), полученного при выполнении им обязанностей военной службы, или заболевания, связанного с выполнением им обязанностей военной службы, или заболевания, связанного с прохождением им военной службы; один из родителей (усыновителей) является военнослужащим, который имеет выслугу в календарном исчислении 20 лет и более; один из родителей (усыновителей) является гражданином, уволенным с военной службы по возрасту, по состоянию здоровья или в связи с сокращением штатов или проведением организационных мероприятий, выслуга лет в календарном исчислении которого составляет 20 лет и более.