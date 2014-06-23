В Минсоцполитики рассказали, какую работу могут предложить вынужденным переселенцам

Об этом заявила министр социальной политики Людмила Денисова, сообщили УНИАН в пресс-службе Минсоцполитики.

«Граждане, которые переезжают из Крыма, Донецкой и Луганской областей в другие регионы Украины на временное проживание, могут стать на учет в Государственную службу занятости, предъявив лишь одно удостоверение личности. Сегодня переселенцам могут предложить 50,4 тыс. вакансий», - отметила она.

Министр сообщала, что наибольшее их количество сконцентрировано в Киеве (7,3 тыс. вакансий, из числа переселенцев относительно трудоустройства обратились 314 граждан), Днепропетровской (7,5 тыс. вакансий – обратились 117 переселенцев), Харьковской (2,7 тыс. вакансий – обратились 74 переселенца) и Киевской (2,4 тыс. вакансий – обратились 77 переселенцев) областях.

По ее словам, почти 26 тыс. вакансий, которые сегодня предлагаются в Украине, - профессии слесарей, токарей, электрогазосварщиков, водителей, рабочих по ремонту электрического оборудования и других представителей рабочих профессий. Кроме того, рынку труда сегодня необходимы и высококвалифицированные специалисты, такие как бухгалтеры, экономисты, врачи, инженеры с соответствующим опытом работы и высоким уровнем квалификации, а также ІТ-специалисты. Государственная служба занятости предоставляет в целом более 14 тыс. таких вакансий, отметила министр.

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Денисова также добавила, что сегодня есть возможность трудоустроиться работникам сферы торговли и услуг (6714 вакансий), техническим служащим (1824 вакансий), а также квалифицированным рабочим сельского и лесного хозяйств, рыборазведения и рыболовства (1251 вакансия).

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Кроме этого, Министерство соцполитики работает над новой программой трудоустройства в Украине с учетом потребности обеспечения рабочими местами переселенцев из восточных регионов Украины.

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«Программа предусматривает тесное сотрудничество с работодателями. Мы готовы также обучить новым профессиям за счет Фонда соцстрахования на случай безработицы тех людей, которые останутся без работы и вынуждены будут переехать на новые территории», - отметила Денисова.