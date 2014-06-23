«Ощадбанк» ввел кредитные каникулы для призванных в украинскую армию

Государственный «Ощадбанк» ввел кредитные каникулы для заемщиков - военнослужащих и мобилизованных в ряды украинской армии, сообщила УНИАН пресс-служба банка.

В частности, банк прекращает начисление процентов за пользование кредитом и штрафных санкций на время прохождения военной службы в течение действия в Украине особого периода.

«Гражданский долг каждого украинца, каждого коллектива - оказывать максимальную помощь нашим мужественным военным, ведь именно они сегодня нуждаются во всесторонней поддержке на всех уровнях. Введение кредитных каникул - это еще один способ поддержки «Ощадбанком» наших защитников, которые ежесекундно рискуют жизнью ради мирного будущего единой европейской Украины», - цитирует пресс-служба главу правления банка Андрея Пышного.

Банкир напомнил, что «Ощадбанк» в апреле перечислил украинской армии однодневную зарплату в размере 3,65 млн грн, распространяет «Военные» казначейские обязательства, помогает раненым бойцам в центральном военном госпитале Минобороны в Киеве лекарствами и медоборудованием, предоставляет поддержку подразделениям ВСУ на передовой АТО бронежилетами, приборами ночного видения, другим необходимым оборудованием и экипировкой.

Также сообщается, что 33 работника «Ощадбанка» мобилизованы в ряды Вооруженных Сил.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины при участии банковских объединений и банков предложил несколько возможных вариантов помощи в ответ на обращение Кабинета министров и генерального штаба Вооруженных Сил о помощи призывникам в погашении кредитов на период обороны страны.

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В частности, банкиры предложили компенсацию процентов по кредитам, частичное погашение процентов и отсрочку погашения кредитов. При этом вид помощи будет выбран для каждого отдельного случая.

По информации НБУ, в помощи нуждаются около 2500 военнослужащих, которые не имеют возможности обслуживать кредиты вовремя и в полном объеме, поскольку проходят военную службу в полевых условиях.

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Напомним, согласно указу и.о. президента Украины Александра Турчинова "О частичной мобилизации" № 4466, одобренного Верховной Радой Украины 17 марта, в Украине объявлена частичная мобилизация.