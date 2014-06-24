Россия взялась за "корректировку" работы кабельных операторов оккупированного Крыма

Министерство информации и массовых коммуникаций аннексированного Крыма ведет активную работу с кабельными операторами полуострова, связанную с необходимостью перестройки их политики вещания, передает сайт "Новости Крыма".

Об этом на пресс-конференции заявил нелегитимный министр информации и массовых коммуникаций Республики Крым Дмитрий Полонский.

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«Есть определенные сложности с кабельными сетями, на которые приходится большая часть телевещания в Крыму, и у всех них была своя политика», - заявил Полонский, добавив, что сегодня ведется «плотная работа по поводу того, чтобы они перестроились под новые запросы крымчан, большинство из которых хотят смотреть российские телеканалы».

Читайте такжеУкраина подает иск к РФ на 1 трлн гривень за аннексию Крыма«Мы не можем давать советы, не можем действовать силовыми методами, выключать рубильники, но мы постоянно ведем мониторинг и предоставляем объективную информацию телерадиовещателям о том, какие запросы есть у крымчан в плане контента, который они хотят смотреть», - отметил Полонский.

Он подчеркнул, что до конца переходного периода телерадиовещательная политика в аннексированном Крыму будет отстроена в соответствии с российским законодательством и пожеланиями крымчан.