Донецкая область не получила второй транш соцпособий за июнь

Второй транш государственных социальных пособий не был профинансирован в Донецкой области из-за технической невозможностью провести операцию, однако в другие области страны средства уже направлены, сообщила пресс-служба Министерства социальной политики.

По данным министерства, второй транш был профинансирован в объеме 293,6 млн грн. По состоянию на 23 июня районные управления социальной защиты населения обеспечены средствами в сумме 211,0 млн грн для осуществления июньских выплат малообеспеченным семьям, семьям с детьми, детям-инвалидам и инвалидам с детства. При этом на счета почтовых отделений и банковских учреждений перечислено 28,8 млн грн, что составляет около 10% от общей суммы полученных средств.

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Также в министерстве сообщили, что выплата пенсий по всей территории Украины в июне проходит согласно графику. В частности, по состоянию на 23 июня финансирование пенсий почтовыми отделениями и учреждениями банков завершено. На их счета уже направлено 20,1 млрд грн. Также осуществлено финансирование пенсионных выплат в Донецкой и Луганской областях, кроме городов Краматорск, Славянск, Снежное Донецкой области и Красный Луч Луганской области из-за военного конфликта в регионах.

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Как сообщал УНИАН, в связи с военными действиями на востоке Украины правительство не может обеспечить выплату пенсий в трех городах Донецкой области и в одном городе Луганской области. Вместе с тем, в других городах выплата пенсий проходит согласно графику.

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В июне пенсии в Украине должны быть профинансированы на сумму 20,5 млрд грн. В мае объем финансирования составил 20,4 млрд грн.