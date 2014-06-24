В Украине могут отменить НДС на товары для младенцев

Текст соответствующего проекта постановления Кабмина «Некоторые вопросы реализации подпункта 197.1.1 пункта 197.1 статьи 197 налогового кодекса Украины» опубликован на сайте министерства экономического развития и торговли.

«Целью принятия постановления является уменьшение ценовой нагрузки на потребителей при приобретении продуктов детского питания и товаров детского ассортимента для младенцев путем определения перечня товаров, операции по поставке которых в соответствии с подпунктом 197.1.1 пункта 197.1 статьи 197 Налогового кодекса Украины освобождаются от обложения налогом на добавленную стоимость», - говорится в пояснительной записке.

Проект постановления предусматривает в частности отмену НДС на детское питание, детские пеленки и подгузники, а также одежду для младенцев, изготовленную из натуральных волокон.

По мнению авторов проекта, уменьшение фискальной нагрузки на производство продуктов детского питания и товаров детского ассортимента для младенцев будет способствовать улучшению демографической ситуации в Украине в результате удешевления товаров для детей.

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Как сообщал УНИАН, согласно прогнозу ООН, при сохранении динамики сокращения населения до 2030 года население Украины может уменьшиться до 39 млн человек.

По данным Института демографии и социальных исследований им. Птухи, население Украины за 20 лет сократилось на 6,5 млн человек, одной из причин этого является сложная экономическая ситуация в стране и низкий уровень жизни населения.

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Справка УНИАН. Численность населения Украины по состоянию на 1 января 2013 года составила 45 млн 426 тыс. человек, что на 126,8 тыс. человек меньше показателя 2012 года, количество родившихся граждан Украины в январе-ноябре 2013 года составило 503 тыс. 656 человек, что на 17 тыс. меньше, чем в 2012 году.