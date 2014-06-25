Россиянам не будут возвращать пенсионные накопления - деньги потратили на Крым

Власти России не собираются возвращать гражданам страны конфискованные у них в 2014 году $8 миллиардов пенсионных накоплений, потому что потратили эти деньги на освоение аннексированного Крыма и борьбу с кризисом, но обещают воздержаться от аналогичного изъятия в 2015 году, передает Reuters.

Читайте такжеСуд Киева отменил решение Верховного совета Крыма о референдумеРешение направить отчисления граждан вместо их накопительных пенсионных счетов на содержание нынешних пенсионеров и таким образом сэкономить на дотациях Пенсионному фонду было принято в прошлом году под предлогом ревизии негосударственных пенсионных фондов. Президент РФ Владимир Путин защищал это решение и обещал, что деньги "никуда не денутся".

Читайте такжеБюджет России не переживет снижение цен на нефть до $80 - прогноз Сбербанка"Никто не собирался эти деньги возвращать, - сказал министр финансов Антон Силуанов журналистам в среду. - Источников для этого нет. Деньги пошли на Крым, на принятие антикризисных мер".

Он заверил, что в 2015 году власти не собираются повторять операцию, вызвавшую недоумение у финансистов и некоторых чиновников, ссылавшихся на кризис доверия к пенсионной системе и к последовательности госполитики.

Читайте такжеОбама пригрозил Путину очередными санкциями из-за ситуации в УкраинеОдним из критиков конфискации был министр экономики Алексей Улюкаев, и он не изменил своего мнения.

"Я до сих пор глубоко убежден, что те 243 миллиарда рублей накопительных пенсий, которые были заморожены, мы должны отдать тем НПФ, которые пройдут акционирование и проверку регулятора, и что застрахованным лицам все должно быть компенсировано", - сказал Улюкаев.